Espadaler afirma que la sentencia de los murales de Sijena es "de aplicación difícil"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha reconocido que la sentencia por el conflicto de los murales de Sijena del MNAC es "de aplicación difícil". "Sería paradójico que para cumplir una sentencia se acabe estropeando un patrimonio", ha apuntado Espadaler en una entrevista a 'El Nacional'.

"Hay un componente que se escapa del criterio político y yo me atrevería a decir incluso del judicial, que es el de preservar la integridad de estas obras de arte", ha reflexionado en voz alta el también secretario general de Units per Avançar. "Por lo tanto, lo que hemos dicho como Govern es que sean los técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que no están dotados de una orientación política sino exclusivamente técnica, que valoren si esta sentencia se puede cumplir sin estropear las obras y, por lo tanto, estamos en esta fase", ha recalcado Espadaler, que rechaza una entrada de la Guardia Civil en el MNAC como en 2017 en el Museo de Lleida. "Fue una imagen tremendamente dolorosa para mucha gente de Lleida y para los de fuera de Lleida. Me parece que es una imagen a no repetir, creo que este no es el camino", ha puntualizado el conseller de Justicia.