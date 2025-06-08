Espectáculo ‘Òpera a les venes’, en el Teatre Armengol de Bellpuig

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Teatre Armengol de Bellpuig acogió ayer la penúltima puesta en escena de la gira comarcal del espectáculo Òpera a les venes, basado en la historia de la construcción del Canal d’Urgell. Después de su estreno en la Llotja de Lleida, el montaje escénico-musical ha recorrido las comarcas que riega el Canal d’Urgell y hoy domingo finalizará esta ruta en Ponts, en la sala 1 d’Octubre (19.00). En abril del año que viene llegará al Palau de la Música Catalana.