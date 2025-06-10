Premian al leridano JAM en un festival en el Alt Empordà

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El actor y clown leridano Jaume Jové Martí, que desde hace más de quince años actúa bajo el nombre artístico de JAM, recibió el premio de Pallasso de l’Any 2025 en la última edición del Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga, celebrado el pasado 24 de mayo en este núcleo de Peralada, en el Alt Empordà.

“Sin necesitar ninguna nariz roja, y solo con su humor que hace reír y pensar, JAM sabe conectar con adultos y pequeños, llevando la figura del payaso a su esencia más genuina y comprometida”, destacó la organización de este certamen que llegó a su 12 edición. JAM presentó en Vilanova de la Muga la obra JAM L’Actitud, estrenada en 2023 y con la que entonces ganó uno de los premios de la Fira de Titelles de Lleida y que exhibió en la pasada edición de FiraTàrrega.

JAM se suma a la lista de otros artistas reconocidos por este festival empordanés, como Maite Guevara, Sabanni, Monti, Pepa Plana y Claret Papiol. También fueron merecedores de este galardón en anteriores ediciones la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà, Pallapupas - Pallassos d’Hospital y la ONG Pallassos Sense Fronteres.