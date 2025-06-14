Lleida inaugura la temporada de baño y mantiene la ampliación horaria en las piscinas municipales delante del intenso calor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lleida ha inaugurado este sábado la temporada de baño con la apertura de las piscinas municipales. Les instalaciones mantienen este año la ampliación horaria que la Paeria aplicó el año pasado para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Precisamente, las temperaturas en la capital del Segrià se prevén hasta los 37 grados durante la tarde de este sábado, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Este fin de semana también abren las piscinas de otros municipios de la demarcación como Aitona (Segrià) o Bellpuig (Urgell), mientras que Tàrrega o Benavent de Segrià lo han hecho este viernes.

Otros municipios como Mollerussa, les Borges Blanques o Àger (Noguera) las prevén abrir durante la próxima semana.

El conseller Dalmau inaugura las de Aitona

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, acompañado de la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, y la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, ha inaugurado esta mañana un nuevo complejo con tres piscinas en esta población del Segrià.

La construcción de las tres nuevas piscinas, que se ubican en el mismo lugar donde había las antiguas, ha supuesto una inversión de 594.000 euros, 370.000 de los cuales les ha aportado la Generalitat mediante el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC), y ha sido ejecutado por la empresa Cozubic SL.