Cal Prim programa 15 conciertos entre los meses de julio y agosto

El músico Eduard Boleda y su familia, junto con la Associació Cultural Xercavins, han convertido Verdú en un referente musical de las noches de verano con el ciclo de conciertos en Cal Prim, histórica mansión señorial en la que actualmente reside la familia de Eduard Boleda y que fue propiedad de los antepasados del general Prim. En su 14 edición, Cal Prim acogerá 15 conciertos entre el jueves 3 de julio y el jueves 7 de agosto. El ciclo de este 2025 se inaugurará con la big band &theband, que ofrecerá swing, funk y rock. El día siguiente, el viernes 4 de julio, se podrá disfrutar de The BlackBirds. El día 6, llegados de la República Checa, actuarán Arnau Petrivalsky al violín y Eliska Tkadicícova al piano, mientras que el martes 8 será el turno de Aura Mauri a la voz y Biel Harper al piano. El viernes 11 actuarán Clara Palet y Víctor Eraiga y el domingo 13 lo hará The Fire Roots Band. El día 15 será el turno del Biel Harper Quartet y el 16, Raíces con Pedro Bastos a la guitarra. El sábado 19 actuará Bucòlic, formado por Marina Miralles (voz y teclados), Toni Miralles (guitarra y voces) y Ferran Bretcha (batería). El concierto del día 23 irá a cargo de Anna Tobella (voz), Maria Mora (danza) y Joan Bagés (piano), y el del día 26, de Lo Dixie con Jordi Guixé (clarinete), Gabriel Prieto (trompeta), Jaume Sanchís (saxo), Gerard Santacreu (trombón), Denís Grosu (contrabajo) y Guillem Vives (banjo). El viernes 1 de agosto actuará el Trio Vinyes, el día 5 Prim’Semble y el día 7 cerrará el ciclo el Quartet Prysma.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 22.00 horas y funcionarán con taquilla inversa. Este año el ciclo cuenta con la colaboración de once bodegas del territorio que permiten que, al finalizar cada actuación, el público sea obsequiado con una degustación de vino. También cuenta con el apoyo de otros negocios.