El MNAC alega su "incapacidad técnica" para trasladar las pinturas de Sijena

El patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha acordado este lunes pedir una incidencia de ejecución ante el juzgado para informar de la "incapacidad técnica" del museo de llevar a cabo el traslado de las pinturas murales de Sijena en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente.

En un comunicado tras la reunión del patronato, el museo, en su voluntad de dar cumplimiento a la sentencia, ha acordado pedir a las diferentes administraciones que conforman el consorcio del MNAC la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico e íntegramente por personal especializado, con la finalidad de evaluar y llevar a cabo los trabajos para el cumplimiento de las resoluciones, e invita al Gobierno de Aragón a que se integre.

La reunión del patronato del MNAC se ha producido después de que el Tribunal Supremo ordenara el traslado de las obras al Monasterio de Sijena, en la que han participado la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.