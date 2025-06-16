Un Magnífic Fest de récord

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La cuarta edición del Magnífic Fest de Lleida superó su mejor marca y bajó ayer el telón con un total de más de 22.000 espectadores, entre todas las actividades programadas desde el jueves. Evidentemente, los conciertos del viernes y el sábado en el recinto habilitado en Les Firetes –además del Magnífic en Família de ayer por la tarde– son los que sumaron el mayor favor del público, con más de 19.000 personas. A estas cifras hay que añadir, según los organizadores, las más de 3.000 personas que disfrutaron el sábado del Magnífic a la Ciutat, con conciertos gratuitos en la avenida Francesc Macià, la calle Lluís Besa y la rambla Doctora Castells, en Cappont. Este evento contó con la colaboración en la programación musical de la promotora independiente Mayday, Ponent Roots, el Beat Cafe & Soul y la vermutería Lo Carrincló. Cabe recordar asimismo los conciertos celebrados el jueves en el Espai Orfeó en el marco del concurso Stellart de bandas emergentes –organizado por la Casa de la Música de Lleida y el Magnífic–, que ganó el grupo barcelonés Alison Darwin que, de este modo, tendrá como uno de los premios una actuación remunerada en el programa del festival de 2026. Como ya informó SEGRE, los organizadores avanzaron que la próxima edición del certamen musical se retrasará una semana, del 19 al 21 de junio, para no coincidir con el festival Sónar de Barcelona, como sucedió este pasado fin de semana.

El público familiar que llenó ayer por la tarde el área de Les Firetes disfrutó de las actuaciones de Els Atrapasomnis y Les Que Faltaband, una oferta de carácter gratuito acompañada en la zona Village de la animación de la compañía Sac Espectacles y las coreografías de baile de la escuela Dancescape, así como de la exposición fotográfica Girando con..., de Rafa Ariño.

Los conciertos de Fangoria y Dorian del viernes y de Mikel Izal, Duncan Dhu y Carlos Ares del sábado fueron los más celebrados de un cartel con una quincena de propuestas, también con acento local, el del cantante de Lleida Valdivia, con su singular fusión de funky, rap y hip hop.

La organización expresó en un comunicado su satisfacción ante la respuesta masiva del público, “que destacó la excelencia del sonido y de las instalaciones en general”. También aseguraron que el festival se cerró sin incidencias destacadas y con “una valoración muy positiva respecto al cumplimiento de los horarios, con todos los conciertos arrancando puntuales a las horas previstas”.

Por otro lado, el certamen ya puso a la venta en su web el abono para los dos días de la próxima edición, al precio en oferta de 55 euros.