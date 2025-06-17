El presidente de Aragón, sobre la incidencia de ejecución del MNAC: "no vamos a dejar que nos tomen el pelo"

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El Gobierno de Aragón ha garantizado su colaboración para facilitar el retorno de las pinturas murales expuestas en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Sijena y pedirá un cronograma, dando cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Supremo. Así lo ha expresado este martes el jefe del Ejecutivo aragonés y líder de los populares en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, en una entrevista en 'Espejo Público'.

Después de que el patronato del MNAC acordase en su reunión de este lunes pedir una incidencia de ejecución en sede judicial para informar de la "incapacidad técnica" del museo de trasladar las pinturas murales en el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, Azcón ha afirmado: "Los aragoneses no vamos a dejar que nos tomen el pelo".

Azcón ha recordado que las pinturas murales "han viajado a Nueva York y a Londres" y, además, "ha habido siete traslados de las pinturas dentro del museo". Sin embargo, ahora que una sentencia judicial, "después de muchísimos años de defender lo que es de Aragón, dice que tienen que venir a la comunidad autónoma, ahora hay problemas técnicos para que vengan", ha manifestado. El presidente aragonés se ha referido a las pinturas murales como "una obra de arte histórica" e, incluso, "hay quien habla de ellas como la Capilla Sixtina del Románico". "No nos vamos a dejar tomar el pelo. Vamos a colaborar y vamos a pedir que haya un cronograma para que las pinturas vengan a nuestra comunidad autónoma, cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo", ha finalizado.