El espectáculo ‘Afanador’ triunfa con cinco Premios Max

Casting Lear, una creación de Barco Pirata, Andrea Jiménez y Teatro de La Abadía, se alzó la noche del lunes con el premio al mejor espectáculo de teatro en la XXVIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, en una gala en el Teatro Gayarre de Pamplona con el concepto del tiempo como hilo conductor y en la que se reivindicó la necesidad de regular la Inteligencia Artificial generativa “desde un punto de vista ético y responsable”. La gran premiada de la gala fue Afanador, que obtuvo cinco galardones: composición musical para espectáculo escénico, diseño de vestuario, diseño de iluminación, mejor espectáculo de danza y dirección de escena. Àgata Roca se llevó el Max a la mejor actriz por L’imperatiu categòric, mientras que Enric Auquer fue distinguido con el de mejor actor por El dia del Watusi.

Àgata Roca se mostró “muy afortunada” de recibir el Premio Max por la interpretación de una profesora de filosofía con un papel “que es un bombón” y un relato “que no deja indiferente”. También recordó a las compañeras de T de Teatre, con las que ha compartido tres décadas de trayectoria. Especialmente emocionado estuvo Enric Auquer, con ojos vidriosos tanto en el escenario al recoger el premio como a la hora de lucirlo ante la prensa. “Para mí ha sido el proyecto y el texto más difícil, más bonito y con el que he aprendido más cosas en mi carrera, y también en el que me he jugado más”, aseguró.

Por su parte, la compañía catalana Kamchàtka sacudió la solemnidad de la gala con gritos entusiastas cuando se anunció como ganadora de su segundo Max al mejor espectáculo de calle, en este caso por Fugit, un montaje cuya primera versión se estrenó en la edición de 2014 de FiraTàrrega.