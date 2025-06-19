Conciertos en el patrimonio en Bellpuig y Vallbona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Este junio arranca el programa de verano en los museos, monumentos y yacimientos gestionados por la Generalitat, con más de un centenar de propuestas culturales por todo el territorio. Bajo el lema Aquest estiu, Patrimonieja, la oferta incluye conciertos, festivales de música, espectáculos, exposiciones y actividades familiares, entre otras propuestas.

En las comarcas de Ponent, destacan dos programas musicales en el Urgell, en el Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig en julio y en el monasterio de Vallbona de les Monges en agosto. Así, el 5 de julio está prevista una visita guiada al monumento de Bellpuig seguida de un concierto de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), mientras que el 18 de julio la protagonista musical será la cantante y actriz catalana Elena Gadel.

Por otro lado, el monasterio de Vallbona acogerá una nueva edición del festival La Pedra Parla durante el fin de semana del 2 y 3 de agosto, con un recital el sábado de canción francesa, inglesa y de fados y de Polifem Consort y el domingo, con el Cor Cererols.