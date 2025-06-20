Coll de Nargó se llenará de arte y música con el Festival Errant

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Arte contemporáneo en directo, música en vivo, recital de poesía, performance de danza y actividades literarias son las propuestas del menú cultural de la sexta edición del Festival Errant, del 17 al 20 de julio en Coll de Nargó. Esta cita gratuita de arte y pensamiento impulsada por el Institut d’Estudis Ilerdencs con carácter itinerante se ha celebrado desde el año 2020, respectivamente, por diferentes municipios de la Alta Ribagorça y el Solsonès; en Gósol, El Cogul y el año pasado en Llavorsí. El mes que viene desembarcará así en la localidad del Alt Urgell con una quincena de propuestas y la presencia de medio centenar de artistas, entre creadores y formaciones musicales. El aula magna del IEI acogió ayer la presentación de esta nueva cita del Errant con el director de la institución, Andreu Vàzquez; el comisario del festival, Jesús Vilamajó; y el elcalde de Coll de Nargó, Sergi Ubach. Como actividad central de cada Errant, los visitantes podrán disfrutar de una muestra artística a cargo de Sara Ponsarnal, Nil Nebot, Maria Marvila, Quim Packard, Xesco Mercé, Kirra Kusy y el dúo Roc Domingo y Marta R. Chust, que crearán sus respectivas obras en directo ante el público durante las cuatro jornadas del festival, repartidas por diferentes puntos al aire libre de la localidad.

Andreu Vàzquez recordó que el Festival Errant tiene por objetivo acercar la cultura y los diferentes lenguajes artísticos a todos los puntos del territorio de Lleida, “porque todos los ciudadanos, vivan donde viva, deben de tener acceso a la cultura”. En este sentido, Sergi Ubach recordó que “Coll de Nargó tiene como puntos fuertes su patrimonio, natural y deportivo, pero nos falta este ‘escaparate’ de turismo cultural que nos proporcionará el festival, porque mucha gente nunca para cuando pasa con el coche por el pueblo y otros no saben ni dónde estamos”. Vilamajó añadió que “el Errant busca precisamente democratizar al máximo la cultura”.