El escritor Xavier Bosch abre hoy el ‘Juncosa Llegim’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El escritor y periodista Xavier Bosch, uno de los triunfadores del pasado Sant Jordi con su última novela, Diagonal Manhattan, abrirá hoy (18.00 h) el certamen literario Juncosa Llegim, en la Casa de la Cultura de esta localidad de Les Garrigues. Bosch hablará de la novela y mantendrá una conversación con el público, en un acto que culminará con firma de libros. Juncosa Llegim, que seguirá mañana sábado, está coordinado por la escritora Ramona Solé y cuenta con la colaboración de la librería Quaderns de Les Borges Blanques.

Así, la jornada de mañana arrancará a las 10.00 con una visita guiada a Juncosa, a cargo de Josep Preixens; seguirá con una sesión de cuentos con Ramona Térmens y, a las 11.30, una nueva sesión literaria, titulada Misteris entre línies, con dos autores de género negro: Margarida Aritzeta, que hablará de su novela L’hort de les ànimes, y Jaume Albert Ollé, con Una veritat i unes quantes mentides. Cleofé Campuzano cerrará el mediodía con una lectura poética.

Por la tarde, sesión juvenil (18.00) con Emma Mussoll, con su novela No he estat jo; y Muriel Villanueva, con Lluna de migdia; y novela histórica (19.00) con Antonieta Jarne (Carrer Galera 5) y Salvador Balcells (L’estafa del segle).