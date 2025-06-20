Hasta 87 obras optan al premio Maria-Mercè Marçal que se celebrará en Ivars

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Por primera vez en sus 27 ediciones, el fallo del premio de poesía Maria-Mercè Marçal se celebrará en Ivars d’Urgell, más concretamente en Cal Salvadó, antiguamente Cal Tous, la casa donde la escritora y poeta pasó su infancia. Esta edición, prevista para el sábado 28 de junio, marca también un hito por el notable aumento de participación, con 87 obras presentadas, 48 más que en la edición anterior, una cifra que solo ha sido superada una vez en la historia del premio, tal y como explicó ayer el presidente del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau. Las obras provienen de toda Catalunya, València y las Baleares.

Entre las principales novedades destaca el aumento de la dotación económica, que pasa de 3.000 a 5.000 euros, así como la renovación completa del jurado, ahora 100% femenino y representativo de todos los territorios catalanoparlantes. Así, estará integrado por Mireia Calafell, Teresa Pascual, Blanca Llum Vidal, Laia Martínez López y Teresa Colom, a quienes Palau agradeció su implicación y esfuerzo.

La jornada incluirá una cena al aire libre acompañada por música en vivo a cargo de un trío de música clásica, según avanzó el alcalde de Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez. Está prevista la asistencia de unas 300 personas, entre ellas el nuevo director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet; representantes institucionales y la Fundació Maria-Mercè Marçal, que se implica por primera vez activamente en la organización del premio. Además, la hija de la poeta, Heura, asistirá al acto. Ayer, el Parc de l’Horta acogió la presentación de Les hores ferides, de Ricard Garcia, ganador de la edición pasada.