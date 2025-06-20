Venden dos tallas románicas por 75.000 euros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Suite Subastas de Barcelona vendió el miércoles dos tallas románicas del siglo XII, de origen estimado en el Pirineo de Lleida, por 75.000 euros. En concreto, un Cristo en Majestad, en madera tallada y policromada de 47 centímetros de alto, procedente de una colección particular de A Coruña, que se remató por 40.000 euros. El catálogo de la sala destacaba su “parecido manifiesto con la Maiestas del frontal románico de Santa Maria de Taüll”. Del mismo coleccionista se vendió la talla de una Virgen de un Calvario, de 41 cm. de alto, por 35.000 euros. El catálogo identificaba la autoría como de la Escola Catalana de La Vall de Boí.