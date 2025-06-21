El MNAC confirma reuniones para el traslado de las obras

Publicado por AgènciesACN Creado: Actualizado:

El patronato del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) confirmó ayer que el grupo de trabajo para el traslado de las obras de Sijena, formado por el Estado, Govern y ayuntamiento de Barcelona con la participación del gobierno de Aragón y el mismo museo, ya han hecho dos reuniones. En un comunicado, el MNAC explicó que “los acuerdos establecidos se están desplegando con toda normalidad y la máxima celeridad”. También confirmó que se presentará “de forma inminente” en sede judicial una incidencia de ejecución de sentencia “como estaba previsto”.

Así se pronunció después de que trascendiera que la Generalitat ha retirado del acta de la reunión celebrada hace unos días las referencias a la fragilidad de los murales. Así lo confirmaron fuentes del gobierno aragonés, que también especificaron que no han firmado ningún documento. Con todo, en las reuniones ya se habla de calendario para el traslado y el debate se sitúa entorno a los nueve meses, una fecha que Aragón ve muy lejana. “No estamos de acuerdo con los términos planteados porque pueden ser menores. No se debe dilatar el cumplimiento de la sentencia”, aseguró ayer la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. “Se puede hacer el cumplimiento de la sentencia sin tener que recurrir a vías más coercitivas o de ejecución forzosa”, remarcó.

Entretanto, Jorge Español, abogado del ayuntamiento de Vilanueva de Sijena, ya ha presentado un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Huesca pidiendo medidas preventivas que aseguren la ejecución de la sentencia. En el escrito el consistorio pide el embargo de los bienes del MNAC hasta que se haga efectivo el retorno. Se cifra el valor de las pinturas en mil millones de euros y se plantea un embargo por un mínimo de 150 millones. El escrito también reclama un dispositivo de vigilancia de las pinturas las 24 horas del día y que se cierren las salas del museo donde se expongan.

Pilar Alegría: “La sentencia del Supremo se tiene que cumplir”

■ La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Catalunya a devolver a Aragón las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sijena es “absolutamente clara y se tiene que cumplir, no caben ni excusas ni peros”. Antes de su intervención en un acto de UGT Aragón en Zaragoza, y ante la aprobación de dos mociones de Junts y ERC que instan a la Generalitat a oponerse a la devolución a Aragón de esos bienes, la portavoz del Gobierno explicó que la resolución del TS “dice muy claramente que esos bienes tienen que volver de donde nunca tenían que haber salido”. Alegría aludió a la comisión técnica creada para que se lleve a cabo esa devolución “con las mejores garantías”.