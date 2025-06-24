Israel confirma un acuerdo de alto el fuego tras "lograr sus objetivos" y advierte a Irán contra nuevos ataques

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este martes que el Gobierno israelí ha aceptado un alto el fuego con Irán y ha destacado que la decisión ha sido adoptada al considerar que "ha logrado los objetivos" de su ofensiva contra el país centroasiático, al tiempo que ha advertido de que "responderá con fuerza" en caso de que Irán lance nuevos ataques contra su territorio.

La oficina de Netanyahu ha indicado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que ha aceptado "la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump para un alto el fuego bilateral, dado que se han logrado los objetivos de la operación", antes de recalcar que la decisión ha sido adoptada "en total coordinación" con el mandatario estadounidense.

"Israel da las gracias a Trump y a Estados Unidos por su apoyo a nivel de defensa y su participación a la hora de eliminar la amenaza nuclear iraní", ha dicho, antes de afirmar que Netanyahu ha comunicado al Gobierno, el Ejército y el Mossad que "Israel ha logrado todos los objetivos de la operación 'León Naciente' y mucho más".

La oficina de Netanyahu ha destacado además que "Israel responderá con fuerza a cualquier violación del alto el fuego" y ha pedido a la población que siga respetando las instrucciones de seguridad "hasta que se confirme un cumplimiento total del alto el fuego". Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares de los muertos por los ataques iraníes.

Apenas unos minutos antes, Trump había anunciado la entrada en vigor de un "alto el fuego" entre Israel e Irán y había reclamado a las partes que "no lo violen", después de más de diez días de conflicto a raíz de la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.