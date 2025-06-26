El Ricard Viñes de piano ya tiene a sus 8 semifinalistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sala 2 del Auditori de Lleida acogió durante todo el día de ayer la primera ronda del concurso internacional Ricard Viñes de piano, con la participación de los 18 intérpretes seleccionados de entre el más de medio centenar de peticiones de una treintena de países de todo el mundo. El jurado, presidido por el pianista Juan Floristán, eligió como semifinalistas del certamen a Jakob Aumiller (Alemania), Alexandre Lutz García (España/Francia), Taewoong Yoo (Corea del Sur), Saya Ota (Japón), Natalie Schwamova (Republica Checa), Lizaveta Zasimovich (Bielorrusia), Karina Tseng (Estados Unidos) y Yuanfan Yang (Reino Unido). La semifinal, hoy con sesiones a las 10.30, 15.00 y 18.30 h., con entrada libre.