“Un 20% de las pinturas se perderán”

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

“Al menos un 20% de las pinturas murales de Sijena que conserva el MNAC se perderán si se tocan para trasladarlas a Aragón”. Así de claro se mostró ayer Pere Rovira, responsable de pintura mural del Centre de Restauración de Béns Mobles de la Generalitat, durante su intervención en la jornada celebrada en la Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi en Barcelona para analizar y debatir sobre la reclamación aragonesa después de que el Tribunal Supremo ordenara el mes pasado la devolución de estos murales al monasterio oscense. Rovira fue uno de los expertos en patrimonio, conservación, restauración y en historia del arte que participaron en esta jornada organizada por el Congrés de Cultura Catalana y que apelaron a la “responsabilidad” reclamando que se imponga la “prevención preventiva” y que las pinturas se queden custodiadas en el MNAC.

Así, profesores de la Universitat de Lleida criticaron que la justicia haya “menospreciado” el conocimiento y pidieron que “impere el seny y no la rauxa” y que los tribunales se den cuenta de que es “imposible ejecutar la sentencia”. En este sentido, la catedrática de Historia del Arte medieval de la UdL Imma Lorés afirmó que el traslado no se puede hacerse sin “estropear” las pinturas y criticó que “estamos ante un posible despropósito importante; todos los argumentos que se han dado están al servicio de un proyecto político. El instrumento son las pinturas de Sijena”. Por su parte, el profesor de la UdL y exconservador del Museu de Lleida Alberto Velasco recordó que todas las normativas internacionales priman la preservación por encima de la propiedad. “Estamos ante unas de las pinturas más importantes de la época románica en el contexto europeo. Si se estropearan estaríamos perdiendo una obra fundamental. No hablamos de unas pinturas propiedad de los aragoneses o los catalanes, son unas pinturas patrimonio de toda la humanidad”, insistió. “Es imposible ejecutar la sentencia, las pinturas deben quedarse en el MNAC, donde están bien cuidadas y custodiadas”, exclamó.

n La directora de SEGRE, Anna Sàez, que participó en una de las mesas redondas de la jornada –moderada por el periodista y escritor leridano Francesc Canosa y que abordó el caso desde el punto de vista comunicativo–, criticó que, desde que arrancó este litigio con Aragón hace años, “la prensa y los medios catalanes nos hemos sentido muy solos; a políticos y al obispado les ha costado mucho hacer declaraciones, al contrario que en Aragón”. Por otro lado, el profesor de Historia del Arte de la UAB Carles Sánchez Márquez alertó que la sentencia de Sijena “abre la caja de Pandora en el ámbito de los museos” y reclamó crear un comité para abordar la cuestión con miembros de las dos partes y de la Unesco, el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares Históricos (ICOMOS) y el Consejo Internacional de Museos (ICOM).