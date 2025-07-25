Ramoncín, El Drogas y Los Zigarros cabezas de cartel del Talarn Music Experience del mes de septiembre

Concierto de Sopa de Cabra en el festival Talarn Music Experience del mes de julio.Cedida a la ACN por TME

El Talarn Music Experience (TME), festival que el próximo año cumplirá diez años, amplía horizontes y prepara por primera vez un fin de semana dedicado exclusivamente al rock, que tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre. Acogerá actuaciones de Ramoncín, El Drogas (líder de Barricada), Los Zigarros y La Perra Blanco, una de las voces más potentes del nuevo rock estatal. Con esta nueva cita, el TME reafirma su compromiso con la calidad artística y la experiencia inmersiva, sumando música, territorio y autenticidad.

Durante el mes de julio han pasado por el festival Sopa de Cabra, Sidonie, La Ludwig Band, el Pony Pisador o Rita Payés.

El director del festival, Ramon Mitjana, ha dicho que con esta edición de septiembre quieren celebrar "el rock con mayúsculas y abrir el festival a nuevos públicos sin perder la esencia".

Nace el Espacio TME , una nueva área cultural abierta al territorio

Este 2025 el festival hace un paso más con la creación del Espacio TME, un escenario cultural ubicado en Lo Quiosc, que ofrece conciertos, gastronomía y cultura popular durante las ediciones de julio y septiembre. El Espai TME acogerá feria de productos de proximidad, espectáculos de danza, pintura en vivo, circo, humor y exposiciones artísticas, reforzando el compromiso del TME con la cultura de kilómetro cero y el desarrollo local.

Con esta nueva apuesta, el Talarn Music Experience refuerza su carácter inclusivo, sostenible y arraigado en el territorio, y amplía la experiencia cultural más allá de la música.