Los técnicos de Aragón entrarán el lunes en el MNAC para estudiar las pinturas murales de Sijena

Los técnicos de Aragón entrarán el lunes a las salas 16 y 17 del MNAC para hacer los trabajos técnicos necesarios para conocer el estado de las pinturas murales y llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico de las obras. El gobierno de Aragón ha enviado una carta este viernes al MNAC para requerir al museo que permita el acceso de los técnicos aragoneses desde este lunes y el museo lo ha aceptado, han explicado fuentes del MNAC a la ACN. Los trabajos de los técnicos se harán a puerta cerrada coincidiendo con el día de cierre del museo. La consejera de Educación, Cultura y Deporte del gobierno aragonés, Tomasa Hernández, también había contactado con la consellera de Cultura, Sònia Hernández, para transmitirle esta misma petición.

La solicitud del ejecutivo aragonés llega un día después de que se diera a conocer que el juzgado oscense acordó una orden general de ejecución definitiva de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó el traslado de las pinturas murales del monasterio de Villanueva de Sijena que hay en el MNAC, y estableció un plazo de siete meses en el museo para devolver las obras. Este plazo coincide con el cronograma planteado por el gobierno de Aragón, aunque la jueza Rocío Pilar Vargas dio la opción al MNAC a presentar un "cronograma alternativo" en el plazo de diez días.

La resolución del juzgado de Aragón es firme y se acompañaba de un decreto de medidas ejecutivas, como permitir el acceso de los técnicos designados por Aragón en las salas donde están las pinturas durante el tiempo que se requiera, con las salas cerradas al público, así como facilitar toda la documentación vinculada a las pinturas y conservada en los archivos del MNAC.

"El cronograma aportado es realista, se puede cumplir sin ninguna dificultad", ha manifestado Tomasa Hernández. Por eso, ha apuntado, "hemos pedido en el museo que permita el acceso a los técnicos aragoneses en las dos salas y que estén ya en las condiciones indicadas por el juzgado para poder realizar estos primeros trabajos". También ha instado a tener acceso a la documentación y a las condiciones medioambientales de las salas actuales y de todas las que han alojado las obras.

"El MNAC durante los años que ha dispuesto de estas obras ha elaborado material suficiente respeto a cómo las han ido tratando y conservante y toda esta documentación tienen que conocerla nuestros técnicos para tomar medidas cuando las pinturas lleguen a Sixena", ha dicho la consejera.

"Los aragoneses somos los más interesados que las pinturas murales vuelvan a su lugar de origen, el Monasterio de Sijena, en perfectas condiciones," ha añadido.

Fuentes del MNAC han explicado a la ACN que el lunes los técnicos de Aragón podrán entrar al museo y lo harán coincidiendo con el día de cierre del equipamiento.