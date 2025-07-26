La Seu Vella, escenario del estreno en Lleida del Coro Juvenil Mundial

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La nave central de la Seu Vella acogió anoche la primera actuación en Lleida del Coro Juvenil Mundial, considerado la formación vocal de menores de treinta años más singular y prestigiosa del mundo. Una sesentena de jóvenes talentos de entre 17 y 26 años de diversos países europeos, bajo la dirección de Daniel Reuss, ofrecieron un repertorio de obras de los siglos XIX, XX y XXI. El concierto formaba parte del Any Lluís Virgili.