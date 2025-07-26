SEGRE

La Seu Vella, escenario del estreno en Lleida del Coro Juvenil Mundial

La nave central de la Seu Vella acogió anoche la primera actuación en Lleida del Coro Juvenil Mundial, considerado la formación vocal de menores de treinta años más singular y prestigiosa del mundo. Una sesentena de jóvenes talentos de entre 17 y 26 años de diversos países europeos, bajo la dirección de Daniel Reuss, ofrecieron un repertorio de obras de los siglos XIX, XX y XXI. El concierto formaba parte del Any Lluís Virgili.

