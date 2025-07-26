Más de 200 amantes del reggae se citan en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El camping municipal de Tàrrega acoge este fin de semana la segunda edición del festival autogestionado TàReggae con más de 200 entradas vendidas entre amantes de esta música y la previsión de superar el medio millar de asistentes. Desde ayer y hasta mañana pasarán por el recinto más de una quincena de artistas de reggae y dub en formato Sound System, entre los que hay Ponent Roots.

Desde la organización recordaron que las sesiones diurnas, a partir de las 12.00 y hasta las 21.00 horas, son gratuitas y el público puede disfrutar de música, paradas de artesanía y food trucks. Durante el día de hoy actuarán Dubchained Sound System, Laia Selectora, Judy, Mother Earth, Abzu, Red Land Sound y Hugo Otto, y por la noche, ya de pago, será el turno de Indy Boca Sound System e Imperial Sound Army.