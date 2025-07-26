MÚSICA
Más de 200 amantes del reggae se citan en Tàrrega
El camping municipal de Tàrrega acoge este fin de semana la segunda edición del festival autogestionado TàReggae con más de 200 entradas vendidas entre amantes de esta música y la previsión de superar el medio millar de asistentes. Desde ayer y hasta mañana pasarán por el recinto más de una quincena de artistas de reggae y dub en formato Sound System, entre los que hay Ponent Roots.
Desde la organización recordaron que las sesiones diurnas, a partir de las 12.00 y hasta las 21.00 horas, son gratuitas y el público puede disfrutar de música, paradas de artesanía y food trucks. Durante el día de hoy actuarán Dubchained Sound System, Laia Selectora, Judy, Mother Earth, Abzu, Red Land Sound y Hugo Otto, y por la noche, ya de pago, será el turno de Indy Boca Sound System e Imperial Sound Army.