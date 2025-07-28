Los técnicos del gobierno de Aragón acceden al MNAC

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los técnicos del gobierno de Aragón han accedido este lunes al MNAC poco antes de las once de la mañana. Según fuentes del gobierno aragonés, los técnicos han empezado a trabajar en el levantamiento fotogramétrico, en primer lugar de las pinturas profanas, situadas en la sala 17. Los técnicos no han entrado por la puerta de las oficinas, donde se han concentrado una cincuentena de personas entre los cuales había diputados de Junts y representantes de la ANC, el Consell de la República y la AMI, que ya han abandonado el lugar. Fuentes del MNAC han explicado a la ACN que en total son cuatro técnicos que están trabajando con normalidad. Les trabajos se prologarán hasta el miércoles.

El gobierno de Aragón ha explicado en un comunicado que los técnicos trabajan desde este lunes para efectuar los trabajos de levantamiento fotogramétrico de las pinturas profanas y murales del Monasterio de Sijena, unos trabajos, han apuntado, "necesarios para conocer en detalle las medidas, la textura y el color real" y que eso "facilitará su posterior tratamiento y montaje en el monasterio".

El equipo técnico está encabezado por la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón, asesora externa del gobierno de Aragón, e integrado también por miembros del laboratorio de Fotogrametria de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Han entrado en el museo a las once menos diez y han sido recibidos por el jefe de seguridad del centro.

El gobierno ha indicado que a petición del MNAC han accedido a la sala 17 donde están las pinturas profanas, un trabajo que se han desarrollado durante toda la mañana para pasar a continuación en la sala 16, donde están las pinturas murales de la sala capitular de Sijena.

A través de una elevadora, primero se están escaneando las obras, para realizar un registro geométrico de las medidas exactas y de su superficie y textura. Eso, han indicado, permitirá después disponer de un mapa de superficie. A continuación, se lleva a cabo la fotogrametría, una técnica que superpone imágenes y que permite conocer el color real de las obras. Estos trabajos se desarrollan en unas tres o cuatro horas.

Sala 16

Cuando finalicen en la sala 17, pasarán a la sala 16 para repetir el proceso con las pinturas murales, que se exhiben en arcadas que simulan las de la sala capitular. Además, la conservadora restauradora examinará los sistemas de anclaje de todas las obras, gracias a la elevadora que está facilitando el acceso a las mismas y al registro abierto que el museo ha dejado en el caso de las pinturas murales para conocer el sistema de sujeción.

Este lunes los trabajos se prolongarán hasta las 18.00 horas y continuarán este martes y miércoles en el museo, en el caso de estos dos días ya centrados en la sala 16 con las pinturas murales.

"Tensión"

El director general de Cultura del gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha explicado que en los primeros momentos ha habido "una cierta tensión por la fuerte vigilancia a la cual estaban sometidos los técnicos y también por una restricción en los movimientos por el mismo museo". Sin embargo, añade que la situación se ha relajado y que los técnicos han trabajado después en "condiciones de respeto y normalidad".

También ha remarcado que los trabajos de los técnicos tienen lugar en un contexto "de fuerte tensión institucional que ha venido precedida en los días anteriores" y este lunes con "movilizaciones convocadas por las organizaciones independentistas" a las puertas del MNAC.

Olloqui ha añadido que como dice el presidente de Aragón trabajarán "sin dejar que les tomen el pelo" y "sin dejar que los despisten con la ejecución del cronograma que culminará con el traslado e instalación de las pinturas en el Monasterio de Sijena".