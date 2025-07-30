Albert Guinovart y el Cat Klezmer Trio, en Rialp

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un cuarto de siglo. Es el tiempo que lleva el Festival de Música de la Vila de Rialp programando artistas de primer nivel este municipio del Pallars Sobirà. La edición de este año, marcada por el aniversario, tendrá lugar del 1 al 17 de agosto y reflejará los principios fundamentales del festival: arraigo en el territorio, diversidad musical, apoyo a las nuevas generaciones, divulgación y proyección internacional. Entre los artistas destacados que actuarán este verano se encuentra el reconocido pianista y compositor barcelonés Albert Guinovart, que abrirá el festival la noche del viernes (22.00) en la iglesia de Rialp. Más adelante, el domingo 10 de agosto (22.00), está previsto el concierto del Cat Klezmer Trio, que explorará músicas del mundo a ritmo de clarinete, tenora, guitarra y contrabajo. El resto de la programación se puede consultar en la web www.festivalrialp.com.

El certamen recordará al que fue su creador y director durante 21 años, Josep Sabarich, fallecido en 2023. Desde el año 2001, ha acercado a Rialp a artistas de gran calibre nacional e internacional como Jordi Savall, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, o el Cuarteto Casals, o la Orquesta Sinfónica de Berlín.