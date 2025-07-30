Continúan los trabajos en el MNAC y Aragón denuncia falta de colaboración

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los trabajos de los cuatro técnicos que envió el lunes el Gobierno de Aragón al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) continuaron ayer con normalidad en la sala 16, donde analizaron las condiciones de las pinturas murales para su traslado al monasterio de Sijena en menos de 7 meses, de acuerdo con el auto dictado la semana pasada por la magistrada de Huesca Rocío Pilar Vargas. A diferencia del lunes, ayer la llegada de los profesionales al museo se produjo por la puerta de entrada habitual al centro, donde conversaron con la jefa de Restauración y Conservación del MNAC, Carme Ramells. El lunes concluyeron los trabajos en la sala 17, la de las pinturas profanas, por lo que ese espacio ya se abrió al público ayer.

Paralelamente, el gobierno de Aragón denunció que el MNAC no facilitaba la información requerida sobre las pinturas murales y profanas y añadieron que se había pedido la toma de muestras de las pinturas y que esta fue “denegada, indicando que se deberá solicitar a través del juzgado”. Por su parte, fuentes del MNAC confirmaron que entregarían dicha documentación en sede judicial y negaron que se hubiera vetado la toma de muestras, argumentando que se lo habían comunicado a la jueza. Así, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, lamentó que “la colaboración que prometió la Generalitat no se cumple”.