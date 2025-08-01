Presentan 40 proyectos audiovisuales en el Cerdanya Film Festival

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las Jornades d’Indústria del Cerdanya Film Festival (CFF) dieron inicio ayer en el hotel Muntanya de Prullans y contaron con la participación de unas 300 personas. En total, se presentaron una cuarentena de proyectos seleccionados previamente por el certamen ante productoras, distribuidoras y financiadores. El objetivo del encuentro es que creadores de proyectos audiovisuales puedan presentar sus ideas ante profesionales de compañías vinculadas con el cine como Warner, Filmax, El Terrat, AMC Network, Radio Televisión Española y 3Cat para hacer realidad sus proyectos. “Este año, la calidad y la diversidad de las propuestas han superado todas las expectativas, reflejando la vitalidad y el dinamismo del talento audiovisual emergente”, asegura el director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada. Las Jornades concluirán hoy, día en el que el certamen dará oficialmente el pistoletazo de salida y está previsto que se prolongue hasta el 17 de agosto.

Actividades paralelas

En el marco del festival también está prevista una nueva edición del Laboratori de Creació, un espacio de formación y desarrollo de películas, series, cortometrajes y documentales dirigido a cineastas y productores. Asimismo, tendrá lugar el LabPro Estiu y el Off Lab para proyectos que están en fases más avanzadas.