MÚSICA
25 años de primer nivel
El Festival de Rialp celebra su cuarto de siglo con el reconocido pianista Albert Guinovart. Tocó en la iglesia, llena de público
El Festival de Música la Vila de Rialp estrenó ayer la programación de su 25 edición, un cuarto de siglo durante el cual ha atraído a compositores y músicos de primer nivel hasta la localidad del Pallars Sobirà. Ejemplo de ello fue el concierto inaugural de la presente edición, que fue a cargo del reconocido pianista y compositor barcelonés Albert Guinovart y reunió alrededor de un centenar de personas en la iglesia. El festival, marcado por este aniversario simbólico, se alargará hasta el 17 de agosto y reflejará sus principios fundamentales: arraigo en el territorio, diversidad musical, apoyo a las nuevas generaciones, divulgación y proyección internacional. Además, el certamen recordará al que fue su creador y director durante 21 años, Josep Sabarich, fallecido en 2023. Desde el año 2001, ha acercado a Rialp a artistas de gran calibre nacional e internacional como Jordi Savall, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, el Cuarteto Casals o la Orquesta Sinfónica de Berlín.