25 años de primer nivel

El Festival de Música la Vila de Rialp estrenó ayer la programación de su 25 edición, un cuarto de siglo durante el cual ha atraído a compositores y músicos de primer nivel hasta la localidad del Pallars Sobirà. Ejemplo de ello fue el concierto inaugural de la presente edición, que fue a cargo del reconocido pianista y compositor barcelonés Albert Guinovart y reunió alrededor de un centenar de personas en la iglesia. El festival, marcado por este aniversario simbólico, se alargará hasta el 17 de agosto y reflejará sus principios fundamentales: arraigo en el territorio, diversidad musical, apoyo a las nuevas generaciones, divulgación y proyección internacional. Además, el certamen recordará al que fue su creador y director durante 21 años, Josep Sabarich, fallecido en 2023. Desde el año 2001, ha acercado a Rialp a artistas de gran calibre nacional e internacional como Jordi Savall, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, el Cuarteto Casals o la Orquesta Sinfónica de Berlín.