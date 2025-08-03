Una solsonense gana el Microrelats de la Vall Fosca

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Esther Miralles, natural de Navès, ha sido la ganadora de la novena edición del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, organizado por el Museu Hidroelèctric de Capdella. Riu avall, escrito en primera persona, explica la decisión de una nieta de cumplir la última voluntad de su abuela: no ser enterrada junto a su marido, sino que arrojen sus cenizas al mar. El Flamisell se convierte en un camino simbólico de esta transformación a lo largo de un relato que mezcla emoción, naturaleza y trascendencia. El segundo premio fue para Paga la casa, de Xavier Valls, un relato ambientado en un bar del campamento industrial de la central de Capdella, donde un forastero cautiva a los parroquianos con lecturas inesperadas y una misteriosa frase final. El tercer premio fue para Cendres, de Pau Brunet, un diálogo entre madre e hija que se despliega con contención hasta un desenlace sobrecogedor.

El concurso promueve la creación literaria en catalán a partir de relatos breves ambientados en la Vall Fosca y con la inclusión de algún topónimo identificable. Las obras se publicarán en la web del Museu y podrán formar parte de una futura recopilación. El jurado estuvo formado por Pep Coll, Ferran Rella, Ramon Sistac, Meritxell Nus y Joana Franch.