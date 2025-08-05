Clásica en las calles de Solsona

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El AIMS Festival trasladó ayer la música clásica a las calles de Solsona con la actuación de alumnos de la Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) y grupos de cámara en la plaza de la Catedral. De esta forma, el joven alumnado tiene la ocasión de mostrar su talento al público, mientras que este puede disfrutar en directo de la interpretación de quienes de convertirán en grandes músicos del mañana. El AIMS Festival, que llega a su 24ª edición, es el único pedagógico de Catalunya y nació como respuesta a una necesidad: la formación en interpretación musical. El certamen, que arrancó el viernes en Solsona, ofrece estos conciertos gratuitos de lunes a jueves, a partir de las 19.00, hasta el día 14 en la plaza de la Catedral. Mientras, un octeto de cuerda actúa hoy, a las 20.30, en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. El concierto, con el título Música entre art: octet de corda al museu, correrá a cargo de Simone Zgraggen, Alisa Gartner, Juliane Gotthardt y Sven Francesco Stutt (violines); Toni Massegú y Noelia Martínez-Moreno (violas) e Inés Vargas y Margit Emese Kasza (cellos). Interpretarán, entre otras, la pieza Octeto para cuerdas en La mayor, op. 3, de Johan Svendsen. Compuesto en 1866 como trabajo de graduación en el Conservatorio de Leipzig, este octeto revela el talento temprano del compositor. Está estructurado en cuatro movimientos, con secciones de profunda expresividad y un final desbordante de virtuosismo.