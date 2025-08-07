El 14 Mostremp proyectará un total de 17 cortometrajes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 14ª edición del festival de cine rural en el Pallars, el Mostremp, tendrá lugar del viernes 22 al domingo 24 de agosto, en el Espai Cultural la Lira de Tremp, y exhibirá hasta 17 cortometrajes. Este año, el certamen cuenta con un programa confeccionado para todos los públicos, propuestas cinematográficas y coloquios sobre el mundo del cine. Las proyecciones se agruparán en tres sesiones, que tendrán lugar durante las dos primeras jornadas. La programación completa se puede encontrar en mostremp.cat y las entradas, en la web entrapolis.com a un precio de 5 euros. Las 17 propuestas, que participan en la sección oficial del concurso, fueron elegidas de un total de 228 cortos de diferentes países. La selección corrió a cargo de los miembros de la Associació d’Amics del Cinema de Tremp. El primer premio del certamen, al mejor cortometraje, está dotado con 2.000 euros. Por su parte, el ganador del público recibirá 1.000 euros.

Paralelamente, el Mostremp ha previsto actividades complementarias como una mesa redonda titulada Escoltar el territori, el coloquio Mirades de dona o la proyección de una película infantil.