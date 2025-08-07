Inteligencia Artificial para reconstruir un retablo gótico en Castelló de Farfanya

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El rostro de Santa Maria del gran retablo gótico que preside la iglesia de Sant Miquel de Castelló de Farfanya podrá verse de nuevo ‘intacto’ gracias a una técnica pionera en Catalunya que utiliza inteligencia artificial. La pieza está siendo objeto de estudio por parte de técnicos del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que están valorando su estado de conservación y futura restauración. Esto es posible gracias a la voluntad del consistorio y una inversión de más de 7.000 euros, aportada en su mayor parte (6.000 euros) por el departamento de Cultura de la Generalitat.

El proyecto de restauración y conservación del retablo, construido íntegramente con piedra durante el siglo XIV, se encuentra en su primera fase. “De momento, los investigadores están realizando un estudio previo de la pieza y de sus patologías mediante fotogrametría, una técnica que permitirá reconstruirla de manera precisa en tres dimensiones, desde su forma hasta la posición y tamaño de los objetos que la conforman. De esta manera, tendremos una copia digital eterna”, asegura Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya. La obra sufrió importantes daños durante la Guerra Civil, entre ellos, un incendio que hizo desaparecer la policromía original del retablo. Más adelante, una intervención desfiguró el rostro original de la Virgen. Por suerte, “hemos encontrado fotos en blanco y negro que datan de antes de la guerra, que los técnicos utilizarán para crear la tridimensionalidad original del retablo mediante inteligencia artificial”, explica Noumri. Se trata de una de las primeras intervenciones en escultura ejecutadas con esta técnica en Catalunya.

“Queremos que el retablo recupere su esplendor, es una de las piezas de arte sacro catalán más relevantes y es una suerte tenerlo aquí. El patrimonio forma parte de la identidad colectiva del pueblo”, señaló el alcalde.