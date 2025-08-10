Fotografías para no olvidar el incendio de Torrefeta

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Una exposición con una veintena de fotografías muestra la magnitud del incendio de Torrefeta i Florejacs del pasado 1 de julio. El fuego calcinó unas 6.000 hectáreas de las comarcas de la Segarra, la Noguera y el Urgell y murieron dos personas. La muestra se presentó ayer en el núcleo de Granollers de Segarra y después se podrá visitar en el ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs. Las imágenes también se expondrán en un concierto solidario del Festival Itinera el próximo 21 de agosto para recaudar fondos para los micropueblos afectados por el fuego.

Joan Graells, vecino del pueblo, explicó que “hemos organizado esta exposición para no olvidar lo que pasó y fijar los medios para que no vuelva a suceder”. Señaló que primero recogieron 250 fotografías y eligieron 23, entre ellas imágenes de las periodistas de SEGRE Laia Pedrós y Carmina Marsiñach, que “muestran la virulencia del fuego y todo el terreno afectado”. Por su parte, Jaume Minguell, director general de Bosques y Gestión del Medio, señaló que el objetivo es “no solo recuperarnos del incendio, sino que no se vuelva a repetir” y reivindicó la necesidad de seguir trabajando en prevención. Al acto asistieron los alcaldes de los municipios afectados, vecinos y miembros de los Bomberos y ADF.