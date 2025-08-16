Pregón reivindicativo en Gràcia de la leridana Maria Garganté

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La historiadora del arte leridana y profesora universitaria Maria Garganté (Sanaüja, 1975) reivindicó el jueves como pregonera de la Festa Major de Gràcia, en Barcelona, que “la fiesta es siempre una brecha para la revolución”. Garganté aludió al genocidio en Gaza y recordó que “celebrar” siempre tiene que ser “un acto de conciencia y de revolución personal y colectiva”. Uno de los últimos trabajos publicados por Garganté fue el ensayo Santificaràs les festes, en el que invita a repensar el calendario festivo, la ritualidad y las desigualdades de género detrás de las celebraciones.