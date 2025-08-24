La Granadella disfruta con su festival más popular

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Granadella vivió ayer la jornada central del 32 festival de música popular y tradicional catalana, que concluirá hoy domingo tras una programación con actividades para todos los públicos. Así, los más pequeños disfrutaron por la mañana con la Cursa de les Pedretes, una actividad tradicional recuperada en los últimos años. Por la tarde fue el turno de la Cursa de la Cordera, con el singular premio para el ganador de la carne de un cordero. Folkids con Pep López y Sopars de duro se encargaron de animar la fiesta a media tarde, antes del baile con La Puntual Folk. A las 23.00 estaba previsto el concierto de la Elèctrica Dharma, cabeza de cartel del festival. Hoy pondrá el broche a las 20.00 Roger Mas y la Cobla Sant Jordi.