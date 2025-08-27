La leridana Bru, finalista del certamen Sona9

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bru, el proyecto musical de la cantautora leridana Berta Saura, ha sido seleccionado como uno de los tres finalistas del certamen Sona9, el concurso de música emergente en catalán que organizan anualmente la revista Enderrock, 3Cat y la Generalitat de Catalunya. Saura y su banda actuaron el pasado julio en el marco de la semifinal, en un acto que tuvo lugar en la sala El Molino de Barcelona. Ahora, deberán defender su propuesta de bedroom pop durante las Festes de la Mercè y competir contra Cloe Riembau (La Bisbal d’Empordà) y Sodi (Tarragona).