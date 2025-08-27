Poemas ‘de amor’ a Lleida de un taxista colombiano

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Gustavo Zapata es taxista, escritor y, a mediados de septiembre, tiene previsto publicar Lleida en poesía, una recopilación de una treintena de composiciones en verso. Zapata nació en Medellín, Colombia, y una oportunidad laboral lo trajo a España hace unos años. Desde 2020 vive en Lleida. Por aquel entonces, la ciudad era para Zapata un lugar de paso, pues su intención era mudarse a València en dos años. Sin embargo, fue en Ponent donde conoció a su actual esposa, la leridana Eva Martín, de quien se enamoró y quien lo hizo enamorarse de la capital del Segrià para, eventualmente, hacer que se quedara. De todo este afecto nace su próximo libro, que se podrá encontrar en las librerías y Amazon en castellano y catalán. “Escribí el original en castellano y mi esposa se encargó de la traducción”, explica Zapata. “En los poemas hablo de amor y desamor, de la historia de la ciudad –desde los ilergetes, a los romanos y visigodos– e incluso de su gastronomía. Me inspiró mi mujer”, confiesa. “Lleida es una gran ciudad y, ahora que soy taxista, la cruzo de lado a lado y la conozco bien”, asegura.