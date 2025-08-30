LITERATURA
Jaume Clotet presenta su nueva novela en Gerri de la Sal
El periodista e historiador catalán Jaume Clotet presentó el jueves en el Museu de la Sal de Gerri de la Sal su nueva novela, La calavera de l’apòstol, que salió a la venta el miércoles. Se trata de la segunda entrega de la trilogía de thriller histórico Germandat de l’Àngel Caigut y aborda la historia cultural y religiosa de Catalunya. El acto reunió a una cuarentena de personas y contó con la participación de la concejala de Cultura, Marta Farré.