Palau de Noguera recibe las tallas barrocas restauradas

Las tallas barrocas restauradas de Palau de Noguera fueron presentadas ayer en un gran acto que reunió a más de 200 personas en la iglesia Sant Joan Baptista del municipio. Seis cantos gregorianos de 1703, una misa solemne y una charla sobre el patrimonio dieron la bienvenida a estas obras recuperadas de finales del siglo XVII .

Las esculturas de Sant Pedro, Sant Pau y un ángel fueron encontradas hace unos años en la buhardilla de la iglesia. “Fue un gran descubrimiento para el pueblo. Valoramos si se podían arreglar y contactamos con el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya para que se pusieran manos a la obra”, explica Montse Santamaria, presidenta de Palatium, una asociación de Palau de Noguera que tiene como objetivo conservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural de este núcleo del Pallars Jussà. “Durante la Guerra Civil, en el momento revolucionario del año 1936, el comité que bajó a Tremp usó parte de estas esculturas para quemarlas y, con el fuego, cocinar pan. “Al estar pintadas, el sabor del pan no fue bueno y por este motivo no las quemaron enteras “, añade Santamaria. “Ha habido mucha expectación en el pueblo. Los vecinos están muy contentos de poder disfrutar en la iglesia de estas obras de arte”, declara.