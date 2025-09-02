‘La terra negra’ visita Lleida

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Tras años intentando buscarse la vida fuera sin éxito, María debe regresar al pueblo donde creció para trabajar en el negocio familiar. Mientras intenta lidiar con la frustración y el fracaso, conoce a Miquel, un misterioso forastero que contrata la familia de María con quien acaba estableciendo una conexión muy especial. Esta es la historia que cuenta La terra negra, una película dirigida por Alberto Morais, y coprotagonizada por Laia Marull (María) y Sergi López (Miquel). Desde el pasado viernes, se puede ver en cines como Screenbox Lleida, una sala que ayer acogió la visita de Morais y Marull para participar en un coloquio con el público tras la proyección. De hecho, no era su primera vez en Ponent; hace unos años, con motivo del rodaje de Las olas (2011) –el primero de sus tres largometrajes juntos–, ambos tuvieron que desplazarse hasta Mollerussa. “Recuerdo que era diciembre y creo que nunca había pasado tanto frío en mi vida. Pero el entorno era precioso, me gustaría volver a rodar aquí”, aseguró el realizador.

Más adelante, en 2016, la intérprete y el director repitieron tándem con La madre. “Nos conocemos perfectamente y ya sabemos cómo trabajamos. La verdad es que disfruto mucho trabajando con Laia”, afirmó Morais. Por su parte, Marull explicó que, si bien está acostumbrada al nivel de “sobriedad interpretativa” que exige el director, María “no se parece en nada a los papeles que había encarnado hasta ahora. He tenido que ponerme en la piel de personajes que pasaban por momentos duros, pero ella, en específico, tiene muchas heridas vitales y una coraza impenetrable”, explicó Marull.