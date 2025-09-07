Acto central de ‘El feat pel fet’ en el Castell del Remei

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Sala Lucilla Atilia del Castell del Remei acogió el viernes el acto central, con la asistencia de decenas de personas, de la exposición El feat pel fet del artista urbano Lluc Flotats, “Llukutter”. El proyecto reúne 43 obras visuales, creadas a cuatro manos entre Llukutter y 45 artistas visuales, y 43 piezas literarias inspiradas en cada obra a cargo de poetas, escritores, periodistas y guionistas. Cada una de ellas está vinculada a una entidad o colectivo social, que trabaja en varios ámbitos como la educación, la cultura, el feminismo, la salud mental o la economía social. Todas las obras, excepto tres, están a la venta en formato de donativo directo a la entidad. La muestra, que nace tras tres años de trabajo colaborativo, se inauguró el pasado 10 de agosto y se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre.