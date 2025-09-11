El Paupaterres llena Cal Trepat con el concierto solidario tras el temporal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Paupaterres de Tàrrega volvió ayer a latir con más fuerza que nunca en una de las noches más emotivas de su trayectoria musical. Lo que en julio fue tristeza e incertidumbre por la suspensión de la jornada más multitudinaria de este 2025 a causa del temporal de agua y viento, anoche se convirtió en Cal Trepat en un gran gesto colectivo de apoyo al festival a través de un concierto solidario que reunió a artistas y público con un mismo objetivo: contribuir a pagar las pérdias y así poder garantizar su continuidad. La asociación Paupaterres, organizadora del festival, preveía la asistencia de unas 4.000 personas.

Els Pets, en plena celebración de sus 40 años de carrera, encabezaron el cartel musical y estaba previsto que actuasen a partir de medianoche ofreciendo un repaso a los temas más emblemáticos de sus discos más icónicos. Completaron el programa Ginestà y Tropical Mystic, grupos que también tenían que haber subido al escenario el pasado 12 de julio, así como Mateu Bru, que ya actuó en el PaupaJove y que se ofreció a actuar de forma gratuita para la ocasión.

El concierto, acompañado de foodtrucks y paradas de merchandising, contó con una notable respuesta del público. Durante casi dos horas se pudieron ver largas colas en la entrada. Destacar que unas 3.000 personas no reclamaron el importe de las entradas de la jornada suspendida en julio, que ayer podían utilizar, mientras que otras 1.500 personas adquirieron la entrada para el concierto de anoche. La asociación Paupaterres agradeció el apoyo recibido e informó de que diversas empresas y comercios también han ofrecido de forma altruista sus servicios.