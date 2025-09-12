Apoyo masivo al Paupaterres

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de 3.000 personas llenaron la noche del pasado miércoles Cal Trepat de Tàrrega en el concierto solidario organizado por Paupaterres para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la suspensión de la jornada del festival del pasado 12 de julio debido al fuerte temporal de lluvia y viento. La convocatoria fue un gran éxito de público, que mostró su apoyo al festival, considerado un referente cultural de las Terres de Ponent. Els Pets, en plena celebración de sus 40 años sobre los escenarios, encabezaron el cartel y ofrecieron un repaso a sus temas más emblemáticos, con un público muy entregado. Completaron el programa musical los grupos Ginestà, Tropical Mystic y Mateu Bru. La organización del festival confía en que, gracias a la buena respuesta del público, se podrá sufragar alrededor del 80% de las pérdidas derivadas de la cancelación de la jornada de julio. Además, muchos asistentes aprovecharon para comprar merchandising del festival como muestra de apoyo, lo que también contribuirá a la sostenibilidad económica del Paupaterres. El entorno industrial y singular de Cal Trepat fue muy bien valorado por el público.

La organización expresó su agradecimiento a las más de 3.000 personas que asistieron al concierto solidario, así como a todas las que no pidieron el retorno del importe de la entrada y también a las empresas y comercios que ofrecieron sus servicios de forma altruista, un hecho que supondrá un impulso fundamental para la continuidad de Paupaterres. En paralelo, la entidad sigue en proceso judicial con la aseguradora para reclamar la cobertura de los daños ocasionados por el temporal.