Fira Tàrrega acaba con 14.225 entradas vendidas y una ocupación del 74,6%

Imagen de un espectáculo de la compañía Maleta Company en la Fira Tàrrega 2025

La 45 Fira Tàrrega acaba este domingo con 14.225 entradas vendidas, un 10% más que el año anterior, y una ocupación del 74,6%, en una edición con 156 sesiones, entre gratuitas y de pago.

La organización constata en un comunicado "una edición marcada por la alta participación de público" y por una programación ambiciosa y ecléctica.

Además, destaca la apuesta por concentrar la programación en tres grandes áreas: el Espai Reguer, el Centre y La Plana, lo que ha permitido una experiencia "más fluida y accesible".

Fira Tàrrega ha contado con 54 espectáculos y 19 estrenos: el 50% de Catalunya, el 29,6% del resto de España, el 18,5% internacional y el 1,85% de procedencia mixta.

Todas las compañías internacionales han presentado propuestas de calle y 33 compañías han participado en el evento por primera vez, como la compañía catalana Banda Esfèrica, cuya codirectora Carlota Grau ha definido la experiencia como "intensa y gratificante".

1.167 PROFESIONALES DE 24 PAÍSES

1.167 profesionales de 24 países se han acreditado para la Fira Tàrrega, además de delegaciones profesionales de Irlanda e Italia.

La Fira también ha acogido 31 actividades profesionales, teniendo en cuenta encuentros oficiales y privados entre delegaciones.

También ha facilitado el alojamiento a casi 800 profesionales y artistas y 1.800 personas han hecho uso de la zona de acampada habilitada para el público.

FOCUS IRLANDA

La iniciativa Focus Irlanda ha reunido 40 delegados y 4 compañías: Kristyn Fontanella ('Miss Mary'), Jazzville Productions ('The most dangerous animal in the world'), Hippana.Maleta ('Runners') y Maleta Company & Cia. Balancetoi ('Claudette').

La organización explica que los cuatro espectáculos han sido muy bien recibidos por el público y, según la responsable de la delegación, Lucy Medlycott, la experiencia artística ha sido "valiosa y fenomenal".