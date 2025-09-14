La Paeria crea la Beca Ricard Viñes para impulsar el talento musical joven

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida anunció ayer la creación de la nueva Beca Ricard Viñes de estudios superiores de música en el extranjero, una iniciativa pionera destinada a jóvenes músicos de hasta 26 años con raíces leridanas y con vocación de excelencia artística y proyección internacional. La beca financiará un curso académico completo de estudios superiores de interpretación musical —en cualquier modalidad instrumental o vocal— en centros de reconocido prestigio internacional. La ayuda podrá incluir la matrícula, estancia, manutención, viajes y seguro médico, así como un concierto remunerado en el Auditori Enric Granados de Lleida. Podrán optar a esta beca jóvenes que no hayan cumplido los 27 años en el momento de la solicitud, que hayan nacido o estén empadronados en Lleida o en municipios de la demarcación, y que estén admitidos o en proceso de selección en un centro extranjero de enseñanzas musicales superiores. Además, deberán acreditar un nivel mínim de idioma (B1) y presentar una carta de motivación y proyecto formativo. Las solicitudes —en una convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre— serán evaluadas por una comisión de profesionales del sector musical, que también entrevistará y escuchará a los candidatos seleccionados en una audición presencial. El objetivo principal de esta iniciativa es detectar y dar apoyo a jóvenes con talento, capacidad y motivación excepcional, ayudándoles a desarrollar una carrera artística sólida y con proyección exterior. La Paeria suma esta beca a las actividades que se desarrollan en el marco del Any Ricard Viñes, que conmemora los 150 años del nacimiento del pianista leridano más universal, conectando así su legado con las nuevas generaciones de músicos.