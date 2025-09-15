MÚSICA
Talarn, nuevo territorio rock
El Drogas y La Perra Blanco hacen estallar la primera edición del Music Experience. Confirman la apuesta del certamen por ampliar formatos
El Talarn Music Experience cerró la madrugada de ayer domingo la primera edición del TME Rock con dos actuaciones memorables que hicieron vibrar a centenares de personas que llenaron el recinto de Lo Quiosc. El Drogas, exlíder de Barricada e icono del rock estatal, ofreció un concierto trepidante de más de dos horas, encadenando clásicos y temas recientes sin dar tregua, en una demostración de fuerza y resistencia que cautivó al público. Antes fue el turno de La Perra Blanco, que sacudió el escenario con su energía desbordante y un directo que fusiona rock, blues y country. La artista gaditana Ana Blanco, acompañada de una banda en estado de gracia, hizo las delicias también lanzándose a tocar en medio del público. La noche culminó con We Are Not DJ’s, que transformaron el recinto en una auténtica pista de baile con una sesión ecléctica y vibrante en la que sonaron estilos como el rock, la electrónica, el pop y el indie. Previamente, a media tarde, el Espai TME completó la programación con propuestas diversas e innovadoras. La cantautora Mar Pujol presentó su primer disco, Cançons de rebost, en formato de dúo, con un sonido íntimo y mediterráneo. También actuó el grupo leridano Claquera interpretando clásicos del pop, la ‘movida’ madrileña y la rumba, entre otros.
La organización valoró de forma muy positiva este primer TME Rock, que confirmó la apuesta del festival por ampliar formatos y consolidar Talarn como polo cultural de referencia en el Pallars. “Hay espacio e interés por una propuesta de estas características, y esto nos anima a continuar trabajando”, explicó el director del festival, Ramon Mitjana.