Talarn, nuevo territorio rock

El Talarn Music Experience cerró la madrugada de ayer domingo la primera edición del TME Rock con dos actuaciones memorables que hicieron vibrar a centenares de personas que llenaron el recinto de Lo Quiosc. El Drogas, exlíder de Barricada e icono del rock estatal, ofreció un concierto trepidante de más de dos horas, encadenando clásicos y temas recientes sin dar tregua, en una demostración de fuerza y resistencia que cautivó al público. Antes fue el turno de La Perra Blanco, que sacudió el escenario con su energía desbordante y un directo que fusiona rock, blues y country. La artista gaditana Ana Blanco, acompañada de una banda en estado de gracia, hizo las delicias también lanzándose a tocar en medio del público. La noche culminó con We Are Not DJ’s, que transformaron el recinto en una auténtica pista de baile con una sesión ecléctica y vibrante en la que sonaron estilos como el rock, la electrónica, el pop y el indie. Previamente, a media tarde, el Espai TME completó la programación con propuestas diversas e innovadoras. La cantautora Mar Pujol presentó su primer disco, Cançons de rebost, en formato de dúo, con un sonido íntimo y mediterráneo. También actuó el grupo leridano Claquera interpretando clásicos del pop, la ‘movida’ madrileña y la rumba, entre otros.

La organización valoró de forma muy positiva este primer TME Rock, que confirmó la apuesta del festival por ampliar formatos y consolidar Talarn como polo cultural de referencia en el Pallars. “Hay espacio e interés por una propuesta de estas características, y esto nos anima a continuar trabajando”, explicó el director del festival, Ramon Mitjana.