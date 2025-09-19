Exhiben en Lleida el legado inédito del dibujante Picarol

Solo a los muy iniciados en la historia del arte les suena el nombre de Josep Costa Ferrer. En cambio, su pseudónimo artístico, Picarol, ya es otra cosa. Este dibujante e ilustrador nacido en Ibiza en 1876, que pasó su adolescencia y juventud en Palma de Mallorca y que se trasladó a los veinte años a Barcelona, se hizo popular publicando en revistas como L’Esquella de la Torratxa, Cu-cut!, La Rambla o La Campana de Gràcia. Ahora, una selección de su enorme legado personal y profesional de más de 40.000 documentos se expone en Lleida hasta el 15 de octubre. La nueva Adrià Codina Art Gallery, en la calle Vallcalent, inauguró ayer la exposición El llegat infinit: Josep Costa Ferrer i el seu arxiu, con una amplia muestra de documentos, fotografías, dibujos e ilustraciones de un auténtico personaje que ejerció también de anticuario, arqueólogo, diseñador, promotor de artistas e incluso turístico en su Mallorca juvenil, donde falleció en 1971 a los 95 años.

El responsable de la galería, el historiador del arte, coleccionista y anticuario Adrià Codina, adquirió a los descendientes de Picarol este enorme legado hace seis años y, desde entonces, lo ha estado estudiando y catalogando de la mano del historiador del arte Albert Velasco, que ahora ha ejercido también de comisario de la exposición. Entre las piezas excepcionales que el visitante puede descubrir, se exhiben tres dibujos, un pequeño óleo y un retrato a la cera obra de Picasso, gran amigo del dibujante mallorquín y cedidos expresamente por la familia de Picarol. Codina explicó que “no solo se muestra la faceta artística de Picarol sino que el público puede descubrir su compromiso social, por ejemplo su posicionamiento antigermánico en los años de la I Guerra Mundial; su afición arqueológica con material inédito; su actividad profesional como anticuario, de los primeros en organizar subastas en Barcelona, así como de sus negocios de compra-venta de arte religioso, como revelan cartas y documentos con párrocos o incluso obispos, y con negocio abierto incluso en Chicago en 1927”. Por el volumen y relevancia histórica de este fondo, lo pone a la venta por 387.000 euros. “Alguna administración debería adquirirlo para exposiciones itinerantes y ponerlo a disposición de historiadores e investigadores, labores que desde la galería no podemos asumir”, señaló Codina. Visitas guiadas los sábados (12.00 h).