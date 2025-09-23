Casi 700 alumnos en el Conservatori y la Escola de Música Municipales de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de 700 alumnos han iniciado recientemente el curso en el Conservatori y la Escola Municipal de Música de Lleida. En cuanto al Conservatori, a partir de este año llevará el nombre de Ricard Viñes con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, visitó ayer las instalaciones de ambos centros y destacó el “éxito de la formación musical para personas mayores, con práticamente todas las plazas ocupadas en cada curso”.