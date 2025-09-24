SEGRE

Jornada sobre desgravación fiscal para el sector cultural de Lleida

La jornada técnica se desarrolló ayer en la Llotja de Lleida. - PAERIA

REDACCIÓ

Más de una cuarentena de personas representantes de entidades y empresas culturales de Lleida, y de otros sectores como la gestión y administración, el audiovisual y el transporte, asistieron ayer en la Llotja de Lleida a una jornada impulsada por la Paeria sobre desgravación fiscal en el ámbito cultural. Dos especialistas y un inspector de la Agencia Tributaria explicaron cómo las empresas leridanas pueden beneficiarse de deducciones con fórmulas como el crédito fiscal.

