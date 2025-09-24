Musiquem Lleida!, con 12 conciertos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El festival Musiquem Lleida! llegará del 3 al 5 de octubre a su edición número 20 y lo celebrará con un cartel de 12 conciertos repartidos por siete espacios al aire libre y de interior de la ciudad. Once formaciones seleccionadas de entre más de un centenar de propuestas integrarán una programación que, como es habitual cada año, culminará con un concierto de la Coral Shalom en una producción musical expresamente preparada para la ocasión y que, este año, contará con el acompañamiento del Cor Cererols de música antigua y contemporánea. La directora del festival y 'alma' de la Coral Shalom, Maria Carme Valls, calificó el aniversario del Musiquem Lleida! de “agridulce”, satisfecha por un lado por poder “esparcir la música por toda la ciudad”, pero lamentando por otra parte no poder contar con más artistas, grupos y conciertos en la programación “porque no nos llega con el actual presupuesto”, que asciende en torno a los 45.000 euros. En el acto de presentación en el Auditori Enric Granados, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, afirmó en este sentido que “una de las propuestas del equipo de gobierno de la Paeria para los próximos presupuestos será ampliar la línea de subvenciones para poder dar respuesta, por ejemplo, a eventos como el Musiquem Lleida!”. De hecho, la presidenta de la Coral Shalom, Teresa Coca, destacó los más de cincuenta voluntarios que ayudan en la organización y logística de los conciertos y animó a inscribirse a más gente para colaborar. La presentación del certamen contó también con una doble actuación del pianista Enric Prió, que interpretó dos piezas de Granados y Viñes.

En clave musical, el festival ofrecerá como siempre un cóctel variado de estilos, desde repertorios clásicos y contemporáneos a canto coral y polifónico, folklore mediterráneo y latinoamericano, música de cámara, jazz fusión y bluegrass y folk estadounidense, entre otros, con conciertos en las plazas Paeria y Ricard Viñes, el patio del IEI, la UdL, el Museu de Lleida, la Seu Vella y el Auditori.