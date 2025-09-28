Juneda “pone en valor” la profesión del fotoperiodista

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 6ª edición de las Jornades Miravisions, organizadas por el magazín digital La Mira, celebró ayer su segundo día en Juneda con una conferencia del fotoperiodista francés Gilles Favier y varias mesas redondas que contaron con la participación de profesionales consolidados del sector, como Pere Virgili, Víctor Serri e Irene Vilà. Los actos tuvieron lugar en el Mas de Miravall y abordaron temáticas como los cambios que ha experimentado el oficio de fotoperiodista a lo largo de los años o consejos para que los profesionales puedan vender sus fotografías. La directora de La Mira, Magda Gregori, destacó que el objetivo de las jornadas es “reflexionar y analizar la profesión de fotoperiodista” y “poner en valor” el trabajo de fotoperiodista en Catalunya. Un ejemplo de este “buen trabajo”, explicó, es el Premi Miravisions de Fotoperiodisme que este año ha galardonado, en las diferentes categorías, varias recopilaciones de instantáneas de los efectos de la dana de la Comunitat Valenciana.

Hoy finalizan las actividades

Esta mañana tendrá lugar la última propuesta de las jornadas en el Mas de Miravall, que consistirá en una revisión de portafolios personalizada de la mano del fotoperiodista Gilles Favier.